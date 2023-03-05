شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختراق "مذهل" لمكافحة الشيخوخة.. ما هو؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يزعم علماء يعملون على علاج تجريبي مضاد للشيخوخة أنهم حطموا رقما قياسيا من خلال إطالة عمر جرذ مختبر يسمى سيما.

وسميت أنثى الجرذ بـ "سيما" (Sima) نسبة إلى الكلمة الهندية التي تعني "الحد" أو "الحدود". وسيما هي آخر ناج متبق من مجموعة من القوارض التي تلقت دفعات من بلازما الدم مأخوذة من حيوانات صغيرة لمعرفة ما إذا كان العلاج يطيل حياتها.



ويقول العلماء إن سيما، التي ولدت في 28 فبراير 2019، عاشت لمدة 47 شهرا، متجاوزة الـ 45.5 شهرا التي يُعتقد أنها أكبر سن سجلت في الأدبيات العلمية لإناث جرذ "سبراغ داولي" (Sprague Dawley). وحتى الآن، عاشت سيما بعد أقرب منافس لها في الدراسة بنحو ستة أشهر.

وقال الدكتور هارولد كاتشر، أستاذ علم الأحياء السابق في جامعة ميريلاند، وهو الآن كبير المسؤولين العلميين في Yuvan Research، وهي شركة ناشئة مقرها كاليفورنيا: "لدينا أكبر أنثى على قيد الحياة من جرذان المختبر سبراغ داولي (Sprague Dawley)".

وسارع العلماء إلى إنتاج وتجربة علاجات تعتمد على بلازما الدم الفتية بعد أن وجد العديد من التجارب أن الحقن يمكن أن ينشط الأعضاء والأنسجة المسنة.

ولكن بينما وجدت الدراسات فوائد للقوارض، لا يوجد دليل حتى الآن على أن نهج "مصاصي الدماء" هذا تجاه الشباب، سيساعد البشر على تفادي الشيخوخة، على الرغم من تفاؤل العلماء في وادي السيليكون بالنتائج.

وستتم كتابة نتائج دراسة كاتشر الأخيرة عندما تموت سيما، لكن البيانات التي تم جمعها حتى الآن تشير إلى أن ثمانية جرذان تلقت حقنا وهميا من محلول ملحي عاشت لمدة 34 إلى 38 شهرا، في حين أن ثمانية جرذان تلقت شكلا منقى ومركّزا من بلازما الدم، يُسمى E5، عاشت من 38 إلى 47 شهرا. وسجل العلماء أيضا قوة قبضة محسنة لديها.



وتعيش الجرذان عادة لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات، على الرغم من أن المنافس الأكبر على الإطلاق هو فأر بني يعيش على نظام غذائي محدود السعرات الحرارية لمدة 4.6 سنوات.



وقال كاتشر: "الهدف الحقيقي من تجاربنا ليس إطالة العمر، ولكن إطالة فترة الشباب، وتجديد شباب الناس وجعل سنواتهم الذهبية كذلك حقا، بدلا من سنوات من الألم والتدهور. لكن الحقيقة هي، إذا تمكنت من القيام بذلك، فإنك أيضا ستتمكن من إطالة العمر وهذا ليس من الآثار الجانبية السيئة".

ووجدت دراسة أولية من تعاون بين كاتشر وخبراء في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن ضخ بلازما الدم الشابة يعيد الساعة البيولوجية إلى كبد الفئران والدم والقلب ومنطقة المخ المسماة الوطاء.

ويصف تسجيل براءة اختراع العلاج المحتمل كيف يتم تنقية وتركيز البلازما من الثدييات الصغيرة قبل استخدامها. وتتم إزالة بعض المكونات، مثل الصفائح الدموية، لأنها يمكن أن تؤدي إلى ردود فعل مناعية.

وتحدد براءة الاختراع الخنازير والأبقار والماعز والأغنام والبشر كمانحين محتملين. ويذكر أن كمية البلازما اللازمة لإنتاج جرعة واحدة مركزة هي على الأقل بقدر ما لدى المتلقي في جسمه بالكامل.

وإذا أظهر العلاج نتائج واعدة في البشر (هناك حاجة لتجارب كبيرة على المزيد من الحيوانات أولا)، يعتقد كاتشر أنه يمكن جمع البلازما من الخنازير في المسالخ.