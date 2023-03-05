شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 6 فلسطينيين من محافظتي الخليل ورام الله بجنوب ووسط الضفة الغربية.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الشباب الذين اعتقلوا من رام الله من سكان قرية بيت سيرا، وبلدة ترمسعيا.



وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال شاب من جنوب الخليل، بعد محاصرة منزل ذويه لمدة 5 ساعات، والاستيلاء على سيارة تجارية تعود له، فيما جرى اعتقال شابين من مخيم الفوار، والأسير المحرر مازن جردات من بلدة سعير.