شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة حكومة تونس تدعو إلى توحيد جهود الدول الأفريقية فى ملف الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان أن ملف الهجرة يجب التعامل معه وفق مقاربة شاملة تعتمد على التنسيق التام وتراعي كرامة الإنسان وتمنع الاتجار فيه وتنشر القانون الدولي الإنساني، داعية إلى توحيد جهود الدول الإفريقية حوله.

وذكرت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان السبت، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيسة الحكومة التونسية بنائبة عميدة السفراء الأفارقة سفيرة دولة السنغال بتونس زاما تولايا با فاي، حيث استعرضا الروابط الأخوية التاريخية وعلاقات التعاون المشترك التي تجمع تونس بكافة الدول الإفريقية، وسبل تعزيزها في العديد من المجالات.

وقالت رئيسة الحكومة التونسية "إن تونس تحرص على التعامل مع ملف الهجرة حسب ما تقتضيه المواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني في كنف احترام سيادة القانون التونسي، كما كانت تونس سباقة في التشريع من أجل حفظ كرامة المهاجرين دون تمييز"، مشيرة إلى ضرورة توحيد جهود الدول الإفريقية لما لها من أهمية في تمكين الشباب والمرأة وخلق فرص عمل ودفع الاستثمار ومحاربة الفقر حسب رؤية شاملة في كافة القارة الإفريقية لمعالجة هذا التحدي.

ومن جهتها، نوهت نائبة عميدة السفراء الأفارقة بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين تونس والسنغال، وما تقوم به الحكومة التونسية، مستعرضة سبل التعاون المشترك في ملف الهجرة.