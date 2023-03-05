شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تقرر تخصيص 2 كيلو بصل أسبوعيا لكل بطاقة تموينية اعتبارا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة التجارة وحماية المستهلك السورية، الأحد، تخصيص 2 كيلو بصل كحصة أسبوعية لكل بطاقة تموينية اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين السوريين على شراء البصل، وذلك بحسب بيان رسمى نشرته الوزارة عبر صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصلت إلى مطار دمشق الدولى اليوم طائرة تحمل مساعدات إغاثية مقدمة من الأمم المتحدة للمتضررين من الزلزال.

وقال رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى سوريا سيفانكا دانابالا: أن الطائرة تحمل 40 طنًا من المساعدات تتضمن بطانيات ومصابيح تعمل على الطاقة الشمسية، مبينا أن الاحتياجات كبيرة وستواصل الأمم المتحدة تقديم المواد الإغاثية والدعم لمن فقدوا منازلهم جراء الزلزال.

ولفت دانابالا إلى أن الأمم المتحدة تقدم إلى جانب المواد الإغاثية الدعم النفسى والاجتماعى للمتضررين من الزلزال فى مراكز الإيواء، للتخفيف عنهم ومساعدتهم على تجاوز محنتهم.