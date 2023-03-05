شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.



وأفادت مصادر مقدسية بأن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وطقوسا تلمودية في باحات "الأقصى"، بالإضافة إلى قيام عدد منهم بأداء ما وصفوه بـ "السجود الملحمي" بالقرب من أبوابه.



وانتشرت قوات شرطة الاحتلال في باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين، وفرضت قيودًا على دخول المصلين.