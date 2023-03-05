شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا: إجلاء 44 ألفا و800 شخص من منازلهم بسبب الفيضانات العارمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الماليزية ، اليوم الأحد ، ارتفاع عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منازلهم بسب الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة إلى 44 ألفا و800 شخص.



وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن ولاية "جوهر" تعد الأكثر تضررا من الفيضانات العارمة، مشيرة إلى أنها سجلت أعلى معدل لهطول الأمطار خلال أربعة أيام منذ عام 1991.



بدورها، أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد أنها ستراقب حالات الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق المياه بعد الفيضانات وخاصة التسمم الغذائي.



وقالت وزيرة الصحة زليخة مصطفى "سنحشد أيضا فرقا أخرى لأعمال التنظيف، لا سيما في المرافق الصحية المتضررة من الكارثة".



ومن المقرر أن تشمل هذه الأنشطة أعمال للوقاية من الأمراض المعدية وإنشاء عيادات متنقلة لتقديم العلاج الفوري لضحايا الفيضانات.



وتعد الفيضانات ظاهرة سنوية في ماليزيا بسبب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية التي تجلب الأمطار الغزيرة من شهر نوفمبر حتى شهر مارس.