شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الجزائرى: نمضى بحزم نحو الانتقال صوب الطاقات المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، أن سياسة بلاده في مجال الطاقة تهدف إلى المضي بــ"حزم" نحو تحقيق انتقال صوب الطاقات المُستدامة بشكل تدريجي ومسؤول عبر الاعتماد على مزيج طاقوي يحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة انعقاد النسخة الـــ 27 ليوم الطاقة، المنظم السبت بالجزائر العاصمة، تحت شعار: "تغير المناخ، الرصانة الطاقوية والهيدروجين الأخضر".



وأوضح عرقاب، أن الجزائر عملت منذ ثمانينيات القرن الماضي على إدخال الطاقات المتجددة، بتموين 20 قرية بالطاقة الشمسية في الجنوب، مشيرا إلى إنشاء 22 محطة كهروضوئية بسعة إجمالية مقدرة بــ 344 ميجاوات ودخلت حيز التشغيل خلال العامين الماضيين.



وفي إطار تطوير استعمال المركبات الكهربائية في الجزائر، أوضح عرقاب أنه سيتم إنشاء مشاريع تجريبية لإنشاء 1000 نقطة شحن للسيارات الكهربائية.