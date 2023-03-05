شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيران من باطن الأرض تلتهم قرية بولاية شمال كردفان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التهم حريق اندلع من باطن الأرض السبت، عشرات المنازل في إحدى القرى في ولاية شمال كردفان السودانية، ما أحدث حالة من الذعر بين سكان القرية والقرى المجاورة.

وفوجئ الأهالي بمنطقة المرحبيبة ريفي وسط محلية أم روابة بالحريق المفاجئ والذي لم يجدوا له تفسيرا، وكأن حفرة من جهنم فتحت أبوابها لتلتهم كل ما يأتي في فمها.

وقال شيخ قرية مرحبيبة في تصريح أدلى به لوسائل إعلام محلية إن أسباب الحريق مجهولة حتى الآن وأن هذه النيران ظلت في كل عام تعاود المنطقة دون أسباب واضحة.

وأوضح الشيخ صاغة أن النيران اشتعلت في القرية عندما كان أهالي المنطقة يحضرون مناسبة زواج في قرية سمندية المجاورة للمنطقة.

وأضاف أن هناك لجنة تكونت من القرية لحصر الأضرار ورفعها إلى المدير التنفيذي لمحلية أم روابة تمهيدا لرفعها لحكومة الولاية.

وأكد بيان صادر على صفحة المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية أن الحريق دمر 75 منزلًا.

وفيما لم يتم تحديد سبب الحريق من جهة رسمية بعد، إلا أن تقارير محلية أشارت إلى أنه يرجح أن يكون بسبب غاز الميثان المحصور داخل الأرض نتيجة النفايات العضوية التي تتفاعل بشكل متسارع مع ارتفاع درجات الحرارة.