شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 30 طنا من المساعدات السعودية للشعب الأوكرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت طائرة تحمل 30 طنا من المساعدات المقدمة من السعودية للشعب الأوكراني ، اليوم /السبت/ ، إلى مطار زوسوف البولندى القريب من الحدود الأوكرانية، تمهيدًا لدخولها عبر الحدود البولندية إلى أوكرانيا.