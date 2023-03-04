شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وموزمبيق توقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك فى المجالات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت المملكة العربية السعودية، ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وجمهورية موزمبيق، ممثلة في وزارة الزراعة والتنمية الريفية، مذكرة تفاهم مشتركة تستهدف تعزيز التعاون فى المجالات الزراعية والتنمية الريفية بين البلدين.

جاء ذلك بحضور الرئيس الموزمبيقي فيليب نيوسى على هامش زيارته الرسمية للمملكة، حيث وقع المذكرة كل من وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن محسن الفضلي، ووزير الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية موزمبيق سيلسو كوهيا.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المذكرة تشمل التعاون في المجالات الزراعية، والتنمية الريفية بخاصة فيما يتعلق بالصناعات الزراعية وإنتاج الدواجن، وتربية المواشي والري، وتدابير الصحة والصحة النباتية، والتقنية الحيوية، وبناء القدرات، وكذلك التعاون فى الأعمال الزراعية والبيطرية، وتعزيز الاستثمار الزراعى فى موزمبيق.



ووفقًا للمذكرة، فقد اتفق الطرفان على آلية تنفيذ التعاون المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة من المذكرة، تتضمن تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المعنية بالقطاع الزراعي في البلدين، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوى الاختصاص، وتنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل متخصصًا لإعداد برامج تنفيذية لتطوير مجالات التعاون المشترك، على تعقد اجتماعاتها بالتناوب في كلا البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.