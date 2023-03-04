شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة الحكومة التونسية تشيد بعمق العلاقات التاريخية مع إندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان بعمق العلاقات التاريخية الممتازة التي تجمع بين بلادها وأندونيسيا، معربة عن عزم تونس تعزيز تعاونها مع إندونيسيا في عدة مجالات واعدة أهمها التجارة والاستثمار والتعليم العالى وتبادل الطلبة وتمكين الشباب.



جاء ذلك خلال اجتماع نجلاء بودن مع سفير إندونيسيا في تونس زهيري مصراوي، حيث أكدت أهمية تجسيم الأحداث المقبلة ومن أبرزها عقد اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة التونسية الإندونيسية في جاكرتا في المستقبل القريب بما يمنح دفعة جديدة للعلاقات الثنائية في عديد المجالات.



من جانبه عبّر السفير الإندونيسي عن استعداد بلاده لتعزيز آفاق التعاون المشترك بين تونس وجاكرتا، معبرا عن قناعة بلاده بقيمة التعليم الديني في تونس ورغبتها في تطوير التعاون في مجال الدراسة.



وأكد عزم اندونيسيا تطوير مجالات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.