شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تؤكد الحرص على تمكين اليونيفيل من القيام بمهامها والعمل على سلامة عناصرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية اللبنانية حرص البلاد على تمكين قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان /اليونيفيل/ من القيام بمهامها والعمل على سلامة عناصرها، محذرة من خطورة استغلال حادث العاقبية /الذي أدى لوفاة جندي من الكتيبة الأيرلندية)، لتشويه علاقة اللبنانيين باليونيفيل وتقديرهم لدورها، وتمسكهم بوجودها ومهمّتها والأمن والاستقرار في الجنوب.

جاء ذلك في بيان للخارجية اللبنانية اليوم /السبت/ أكدت خلاله أنها أعطت تعليمات لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالرد على الإدعاءات الواردة في رسالتين موجهتين من المندوب الإسرائيلي إلى رئيس مجلس الأمن بشأن حتدث العاقبية، معتبرة أن الهدف من الرسالتين الإسرائيليتين إلى تعكير علاقة لبنان باليونيفيل وبمجلس الأمن، ونسف الأجواء الإيجابية وحالة الإستقرار النسبي الذي خلقه تفاهم ترسيم الحدود البحرية - على حد ما ورد ببيان الخارجية.



وجددت الوزارة التأكيد على أن الجهتين الأساسيتين المعنيتين مباشرة بحادثة العاقبية المؤسفة هما إيرلندا والأمم المتحدة، موضحة انهما سبق وأن أعربتا عن تقديرهما لتعاون السلطات اللبنانية مع كل من اليونيفيل والسلطات الإيرلندية، وثمنتا التحرك القضائي السريع للسلطات اللبنانية من أجل التحقيق بهذه الحادثة توصلاً إلى محاسبة المسؤولين عنها.



وجدد الالتزام الكامل بالقرار 1701 (الصادر عن مجلس الأمن عام 2006) بكافة مندرجاته وبكافة القرارات الدولية ذات الصلة.



وأكد الوزارة أن ما اعتبرته مزاعم إسرائيلية في الرسالتين تستهدف التغطية على خروقاتها الجوية والبرية والبحرية المتكررة واليومية للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية.