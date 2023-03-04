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رئيسة الحكومة التونسية تثمن علاقات الصداقة والتعاون القائمة مع الصين

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القاهرة - سامية سيد -  ثمنت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس وبكين، داعية إلى مزيد من تطويرها لتشمل مجالات جديدة بما يحقق المصلحة العليا للبلدين والشعبين.


جاء ذلك خلل لقاء رئيسة الحكومة التونسية مع سفير الصين بتونس وون لي، حيث أشادت نجلاء بودن بمستوى التعاون التونسي الصيني والذي تجسد في إنجاز عدد من المشروعات الصينية في مجالات الصحة والبنية التحتية والشباب والرياضة والتكوين والثقافة.


من جانبه، لفت السفير الصيني إلى مستوى التعاون القائم بين تونس والصين، مؤكّدا استعداد بلاده لمواصلة العمل المشترك والارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين ودعم آفاقه المستقبلية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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