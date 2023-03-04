شكرا لقرائتكم خبر عن "البن أصله يمنى".. السفارة اليمنية تحتفل باليوم الوطنى لزراعة البن (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار"البن أصله يمني"، أقامت السفارة اليمنية في القاهرة والمركز الثقافي اليمني احتفالية كبرى بمناسبة اليوم الوطني لزراعة البن اليمنى، برعاية سفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم، وبالتعاون مع اتحاد شباب العرب للابداع والابتكار، وعدد من رجال الأعمال اليمنيين ومشاركة والإعلاميين والمثقفين وعدد من أبناء الجالية اليمنية، وفق الموقع الرسمى للسفارة.





وبهذه المناسبة، قال السفير مارم إن البن اليمني جزء من الهوية اليمنية العريقة والمنتج الذي ذاع صيته وانتشرت سمعته وأهميته في كل أنحاء العالم، "موكا " اسم يردد في أرجاء المعمورة بكل فخر لكل يمني، مشيرا إلى أنه ينبغي الاهتمام بهذه الشجرة الطيبة وتقديم زراعتها لما لها من أهمية اقتصادية ومردود يوفر فرص عمل للصالح العام.





وأشار مارم إلى أن إقامة هذه الفعاليات الاحتفالية خارج الوطن وبهذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها اليمن إنما هي رسالة إلى الجميع بأننا شعب يحمل الأمل والتفاؤل، ومهما كان يظل الوطن في وجداننا أينما رحلنا وحيثما كنا نخلق في أبناءنا الاعتزاز بالوطن وحب الانتماء إليه .



