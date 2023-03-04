شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يحيل اتفاقية بشأن تسليم المطلوبين بين روسيا وسوريا إلى مجلس الدوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، اتفاقية بشأن عمليات تسليم المطلوبين للمحاكمة الجنائية أو تنفيذ الأحكام الموقعة بين روسيا وسوريا إلى مجلس النواب في الجمعية الاتحادية الروسية (مجلس الدوما)؛ للتصديق عليها.

وتنص الاتفاقية - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "تتعهد الأطراف، وفقا لبنود هذه الاتفاقية وعلى أساسها، بتسليم الأشخاص المطلوبين، للمحاكمة الجنائية أو تنفيذ حكم مرتكبي الجرائم".

ويجب أن يكون تسليم المشتبه بهم والمدعى عليهم - بحسب الاتفاقية - وفقا لقوانين كلا الطرفين، إذا كانت أفعال هؤلاء الأشخاص يعاقب عليها جنائيا وتنطوي على عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو عقاب أكثر شدة ، فيما سيتم رفض التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها يعاقب عليها بالإعدام وفقا لقانون الطرف الطالب.

وورد في نص الاتفاقية أيضا أنه يجوز للطرف الطالب أن يتقدم بطلب للاحتجاز المؤقت لشخص حتى يتم تقديم طلب لتسليمه، كما رود في نص اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية بين روسيا الاتحادية وسوريا، أنها ستساعد على زيادة فعالية التعاون بين الطرفين في مجال مكافحة الجريمة، وكذلك توسيع التعاون في مجال المساعدة القانونية في القضايا الجنائية.

وتم التوقيع على كلا الاتفاقيتين من قبل الطرفين في سان بطرسبورغ في 29 يونيو 2022.