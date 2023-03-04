شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان البوروندى يلتقى السفير المصرى لدى بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل Gelase Daniel Ndabirabe رئيس البرلمان البوروندى السفير ياسر العطوى سفير مصر لدى بوروندي، حيث تناول اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر وبوروندى في ضوء خطوات المسار المتكامل الحالي لتعزيز وتطوير مجمل العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وعبر رئيس البرلمان البوروندى عن اعتزازه الشخصى وجمهورية بوروندي بالعلاقات مع مصر الشقيقة والداعمة لجميع الدول الأفريقية والحريصة على مساندة مختلف جهود التنمية والتقدم لدى الأشقاء الأفارقة .

وأكد السفير المصرى من جانبه على مواصلة واستمرار دعم مصر لجمهورية بوروندي في مختلف المجالات ومساندة خطة رئيس الجمهورية البوروندى إيفارست ندايشيمى التنموية الشاملة الهادفة لتحقيق آمال وطموحات الشعب البوروندى الشقيق، فضلاً عن استمرار الجهود المصرية المبذولة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مصاف العلاقات الاستراتيجية .