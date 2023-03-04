شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: إجراءات جديدة لراغبى تجديد جواز السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، أن اشتراطات الحصول على جواز السفر لمن هم بين سن 18 - 21 عاما، وكذلك من هم دون 18 عاما تنص على تسجيل الخصائص الحيوية في النظام لمن بلغ 12 عاما فأكثر، وإضافة الأبناء في سجل الأسرة لمن هم دون 15 عاما، وتسديد رسوم إصدار الجواز آليا، إضافة إلى التسجيل في منصة "أبشر"، والتسجيل في العنوان الوطني لفئة "18 - 21 عاما". وفق"عكاظ".

وأكدت أنه يشترط أيضاً موافقة أحد الأبوين على إصدار الجواز، إلا أن يشترط الآخر موافقته، أو بتفويض أحدهما للآخر، أو من يفوضانه، وفي حال وفاة الأبوين يكون إصدار الجواز بموافقة أحد الأخوة الذين بلغوا سن 21 عاماً، بموجب صك حصر الورثة أو من يفوضه النظام، ثم الدخول على منصة «أبشر»، والتأشير على التعليمات والتعهدات، وإكمال خطوات إصدار الجواز.

ويتوجب لإتمام المعاملة إحضار صورتين حديثتي التصوير مقاس 4×6 ملونة بخلفية بيضاء، غير فورية أو مسحوبة لصاحب الجواز (لمن تعذر تقديم الخدمة لهم عبر منصة أبشر)، وتعبئة حقول استمارة إصدار الجواز إلكترونياً وطباعتها، وإرفاق صورة من هوية الأبوين، وسجل الأسرة، وفي حال وفاتهما ترفق صورة هوية أحد الإخوة الذي أصدر الموافقة مع صورة صك حصر الورثة، مع إحضار الأصل منها للمطابقة (لمن تعذر تقديم​ الخدمة لهم عبر منصة أبشر).

وشددت على أنه عند طلب جواز بديل يجب إحضار الجواز القديم لدى مكاتب الجوازات، فيما يتم استلام الجواز الجديد من إدارات الجوازات من قبل مقدم الطلب، ويجوز التفويض من منصة "أبشر".

وأوضحت "الجوازات " أن التعليمات تشترط وجود المستفيد داخل السعودية ليتمكن من إتمام إجراءات تجديد جواز السفر، وفي حال وجوده في الخارج فيتم التواصل مع ممثلية المملكة في بلد الإقامة للإفادة.