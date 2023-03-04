شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي فى مناطق بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية "بيت دجن" شرق محافظة "نابلس"، وبلدتي "بيتا" و"حوارة" جنوب المُحافظة.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن 5 مواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز السام، خلال قمع الاحتلال لمسيرة بيت دجن الأسبوعية، كما أصيب مواطن بقنبلة غاز بالقدم، وتم تقديم العلاج لهم ميدانيا.

وأضافت أن 16 مواطنا أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال في بيتا جنوب نابلس، كما أصيب ثلاثة مواطنين بالاختناق خلال المواجهات على دوار سلمان الفارسي في حوارة جنوب نابلس.

وفي مُحافظة "قلقيلية" بشمال غرب الضفة الغربية، أصيب فلسطينيان بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق، خلال قمع جيش الاحتلال، لمسيرة "كفر قدوم" الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت تنديدًا بالجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وانتصارًا للأسرى في معركتهم ضد إدارة السجون.

وفي محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة "تقوع" جرى خلالها إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وهاجم مستوطنون إسرائيليون، سيارات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة في طريق منطقة المُعرجات الرابطة بين محافظتي أريحا ورام الله.