شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل واعتقال أحدهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر فلسطينية، الجمعة، إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائيلي في محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.