شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الأسطول الأمريكي يؤكد دعم بلاده لليمن في مجال مكافحة التهريب البحري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قائد الأسطول الأمريكي الخامس براد كوبر، دعم الولايات المتحدة لليمن في مجال مكافحة التهريب البحري.

وقال براد كوبر - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت: "إن إيران لا تزال اللاعب الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن أمن البحار والحد من التدفق للذخائر الإيرانية، أمر بالغ الأهمية للأمن الإقليمي".

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأمريكية أنها اعترضت شحنة أسلحة إيرانية ومكونات صواريخ، كانت متوجهة إلى اليمن.