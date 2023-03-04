شكرا لقرائتكم خبر عن "النزاهة العراقية" تأمر باعتقال 4 مسؤولين في حكومة الكاظمي بتهمة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة؛ بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "على إثر ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة بجريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أوامر قبض وتحر بحق (٤) من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة".

وأوضحت، أن "أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من: وزير الماليَّة ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة."

وتابعت، أن "الأوامر الصادرة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات، جاءت على خلفيَّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة، لافتة إلى صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٨٤/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة" .