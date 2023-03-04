شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية اللبنانى يكلف العميد إلياس البيسرى بإدارة الأمن العام بالإنابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوى، قراراً رسمياً بتكليف العميد إلياس البيسرى بإدارة المديرية العامة للأمن العام بصفة مدير عام الامن العام بالإنابة.

جاء ذلك عقب وصول المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لسن التقاعد وانتهاء ولايته أمس الخميس.

وأكد الوزير اللبناني -خلال استقباله البيسري اليوم- أهمية تطبيق القانون وخدمة المواطنين، مشدداً على ضرورة الالتزام بحفظ الأمن والنظام وتكريس بناء الدولة والشرعية.

وتعد مديرية الأمن العام مسئولة عن جمع المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصالح الحكومة وتقييم كافة المعلومات في شتى الميادين وتحليلها واستثمارها والمساهمة في التحقيقات القضائية والإشراف على إعداد وتنفيذ التدابير الأمنية ومكافحة كل ما يمس الأمن بمراقبة وملاحقة أعمال التخريب ودعاة الفوضى ومروجي الإشاعات المضرة بالأمن، بالإضافة إلى مكافحة الجمعيات السرية والممنوعة وإعداد البلاغات والملاحقات المتعلقة بالبحث ومنع السفر ومنع الدخول والمساهمة في مراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية.

كما تتولى مديرية الأمن العام اللبنانية مراقبة وسائل البث المرئي والمسموع وأشرطة التسجيل السينمائية وإعداد الدراسات حول تنظيم أعمال مراقبة المطبوعات والتسجيلات وتنظيم أعمال الرقابة الصحفية والرقابة على الوسائل الإعلامية ومتابعة حسن تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون الرقابة والإعلام.

وتعد مديرية الأمن العام مسئولة أيضا عن تقديم التسهيلات التي تطلبها الجهات الخارجية حول الوفود والبعثات والدعوات والاجتماعات للزوار العرب والأجانب، ومراقبة الأجانب في كل ما يتعلق بدخولهم إلى لبنان وإقامتهم فيه وخروجهم منه ومراقبة تنقلاتهم وحمايتهم ومراقبة الأجانب على الأراضي اللبنانية وتنسيق العلاقات مع البعثات الأجنبية في لبنان. وتتولى المديرية أيضا ضبط حركة المسافرين القادمين والمغادرين من كافة الجنسيات وتسهيل ذلك، بالإضافة إلى إعطاء جوازات المرور والسفر اللبنانية ومنح بطاقات الإقامة المؤقتة والدائمة.