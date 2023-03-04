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السعودية وإمارة موناكو توقعان بيانا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين

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القاهرة - سامية سيد - وقعت المملكة العربية السعودية وإمارة موناكو، بياناً مشتركاً لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، وذلك في إطار تعزيز علاقات البلدين وتوسيع أطر التعاون بينهما.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) الجمعة، أنه وقع البيان عن السعودية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، فيما وقعه عن إمارة موناكو سفيرها لدى فرنسا كريستوف ستينر.

وأكد السفيران بهذه المناسبة، أن توقيع البيان يأتي في إطار حرص حكومتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق تطلعات شعبيهما وتوسيع آفاق التعاون والصداقة في مختلف المجالات.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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