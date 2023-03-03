شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي: الشعب من حقه المطالبة بالمحاسبة وعلى القضاة تطبيق القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الشعب التونسي من حقه أن يطالب بالمحاسبة، وعلى القضاة ألاّ يتوانوا لحظة واحدة في تطبيق القانون.

ودعا الرئيس التونسي القضاة إلى المساهمة في معركة التحرير الوطني التي تخوضها تونس وألاّ تأخذهم في الحق لومة لائم.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي اليوم الجمعة، مع رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصف الكشو، وفقا لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية.

وقال إن "البعض ممّن يتعلّل بالجنون بعد أن تخفّى على الجرائم لمدة سنوات وتستّر عليها يعتبر اليوم نفسه ضحية وآن الأوان أن يحاسبوا عمّا فعلوا، هذا إلى جانب من تآمروا على أمن الدولة الداخلي والخارجي ويدّعون أنهم منقذون ووطنيون في حين أنهم ارتموا في أحضان الخارج وحاولوا ولازالوا يحاولون التنكيل بالشعب".

كما تناول اللقاء دور للقضاة في تطبيق القانون على الجميع وعلى قدم المساواة.