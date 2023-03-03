شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يقدر دور "اليونسكو" في إضافة مدينة مأرب على قائمة التراث العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر بن مطهر الإرياني، عن تقدير الحكومة اليمنية لدور منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" في دعم قطاع الثقافة والآثار في اليمن، والإسهام في إضافة مدينة مأرب على قائمة التراث الإنساني العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، مع المدير العام المساعد لقطاع الثقافة في منظمة "اليونسكو" آرنستو أوتون؛ لبحث مجالات وآفاق التعاون بين بلاده والمنظمة.

وأكد الوزير اليمني أن الحكومة تعمل على إعداد ملفي المناطق الأثرية في محافظتي تعز وشبوة لتقديمها إلى المنظمة من أجل إضافتهما في القائمة، بالإضافة إلى ملف القهوة اليمنية "موكا".

وتطرق إلى ما تقوم به الميليشيات الحوثية من تجريف للهوية والموروث الثقافي اليمني، وتهريب الآثار، وتدمير المتاحف والمواقع الأثرية، وتشويه المدن التاريخية، مستعرضًا الانتهاكات التي تمارسها بحق الفنانين والمثقفين اليمنيين، والتي تنوعت بين السجن والتهجير، ومنع الغناء والحفلات الفنية والثقافية، مطالبًا المنظمة بإدانة هذه الممارسات وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الثقافية وللفنانين اليمنيين، الذين نزحوا من مناطق الميليشيات، وبما يسهم في عودة الحياة الثقافية إلى سابق عهدها.

من جانبه، تحدث أوتون عن الترتيبات الجارية لمواصلة العمل في حماية مواقع التراث الإنساني في اليمن، مؤكدًا أن المنظمة ستقوم بإرسال بعثات فنية إلى جزيرة سقطرى ومدينة مأرب؛ لدراسة الوضع وتحديد الاحتياجات اللازمة لحماية المواقع.

وتطرق إلى استمرار تنفيذ مشروع "النقد مقابل العمل" الممول من الاتحاد الأوروبي، وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.