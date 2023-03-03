شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فتى فلسطيني بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب فتى فلسطيني بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم /الجمعة/، عند مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية، حيث استشهد طفل، الليلة الماضية.

وقال شهود عيان إن المواجهات اندلعت عقب تشييع جثمان الطفل الشهيد محمد سليم، حيث أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، صوب الشبان، ما أدى إلى إصابة فتى (17 عاما) بالرصاص الحي بركبته، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إضافة إلى العشرات بالاختناق.