شكرا لقرائتكم خبر عن مستعربون يخطفون فلسطينيين من القدس.. ومستوطنون يعتدون على متضامنين أجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختطفت قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون"، مساء اليوم الجمعة، شابين فلسطينيين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادرة مقدسية، بأن عناصر من وحدة "المستعربين" اختطفوا الشابين، خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

واعتدى مُستوطنون، على مواطنين فلسطينيين ومتضامنين أجانب في حي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن المستوطنين بحماية جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على المشاركين في الوقفة التنديدية بإجراءات الاحتلال في حي الشيخ جراح، والمتمثلة بإخلاء سكان الحي.

وأضافوا أن قوات الاحتلال فرقت المشاركين في المسيرة وأبعدتهم عن مدخل الحي بالقوة.