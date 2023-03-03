شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرة لمتضامنين إسرائيليين جنوب "نابلس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم /الجمعة/ مسيرة لمتضامنين إسرائيليين جنوب محافظة "نابلس" بشمال الضفة الغربية المحتلة، واعتدت على بعضهم.

وقال رئيس بلدية "حوارة" معين الضميدي - في تصريح - إن قوات الاحتلال قمعت المسيرة التضامنية مع أهالي البلدة والتي شارك فيها إسرائيليون، وعدد من الفلسطينيين من داخل أراضي الـ48، وأطلقت صوبهم قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، واعتدت على بعضهم بالضرب.

وحمل المشاركون في المسيرة، الأعلام الفلسطينية، واليافطات واللافتات المناهضة للاحتلال والمنددة بجرائمه.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت، صباح اليوم، عددا آخر من النشطاء الإسرائيليين والأجانب، من الدخول إلى بلدة "حوارة" للتضامن مع أهلها، عقب العدوان الذي شنه المئات من المستوطنين الإرهابيين المدججين بالسلاح، على البلدة حوارة وعدة قرى جنوب نابلس، ليلة يوم /الأحد/ الماضي، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي أسفر عن استشهاد المواطن سامح أقطش، وإصابة آخرين، وإحراق عشرات المنازل والمركبات وتدمير ممتلكات.