شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 3.1 درجة يضرب شمال اللاذقية بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل المركز السورى للزلازل اليوم الجمعة، هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر شمال مدينة اللاذقية.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السورية "سانا" دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

يذكرأن، أعلنت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر ضرب ، اليوم الجمعة ، محافظة "كهرمان مرعش" الواقعة جنوبى البلاد.