شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يوجه بتشكيل مجلس تحقيقى بشأن الخروقات الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم /الجمعة/، بتشكيل مجلس تحقيقى بشأن الخروقات الأمنية الأخيرة فى البلاد.

وأفادت قيادة العمليات المشتركة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ بأن السوداني "أمر بتشكيل مجلس تحقيقى في قيادة العمليات المشتركة أو وزارة الداخلية بحق كل مسؤول شهدت المنطقة المسؤول عن بسط الأمن فيها خروقات أمنية تسببت في مقتل وإصابة العديد من العناصر الأمنية، فضلا عن وقوع ضحايا بين المدنيين".



يأتي هذا عقب ساعات من تأكيد نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية العراقية وصفي العاصي على أهمية الزيارة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى العاصمة بغداد، مشيرا إلى أن هذه الزيارة جاءت لتثمين دور الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني في الجهد الدبلوماسي ومكافحة ومحاربة الفساد والإرهاب في البلاد.



وتتزامن هذه التطورات في الوقت الذي تتصاعد فيه سير العمليات العسكرية والإجراءات مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الامنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التي تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسة الامنية والعسكرية على الاوضاع الامنية في البلاد.