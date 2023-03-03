شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستثنى الأمريكيين من شرط صلاحية الجواز لإصدار التأشيرة السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الموقع الإلكتروني للسياحة السعودية أن التأشيرة السياحية الإلكترونية التي أطلقتها المملكة، سهلت قدوم الزوار من الدول المؤهلة (49 دولة)؛ لاستكشاف كرم ضيافة الشعب السعودي، والتراث الغني، والثقافة النابضة بالحياة، والمناظر الطبيعية المميزة. وفق "عكاظ".

وكشف أن التأشيرة السياحية متعددة الدخول، وصلاحيتها سنة كاملة، ويمكن استخدامها في أي وقت خلال مدة صلاحيتها، بشرط ألا تتجاوز مدة الإقامة المسموحة داخل السعودية 90 يوماً، كما تسمح التأشيرة السياحية بالمشاركة في الأنشطة المتعلقة بالسياحة مثل الفعاليات وزيارة الأسرة والأقارب والترفيه والعمرة (باستثناء الحج).

وأكد الموقع الإلكترونى، أن لحاملي التأشيرات السياحية أو التجارية صالحة من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو الشنغن الحصول على التأشيرة السياحية عند الوصول، ويجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل من تاريخ الدخول إلى أراضي السعودية، واستخدام التأشيرة مرة واحدة على الأقل وأن تحمل ختم دخول من الدولة المصدرة، باستثناء مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، فيمكن لهم الدخول بجواز سفر ساري المفعول بغض النظر عن المدة المتبقية.

وشدد على أن الحد الأدنى لعمر مقدم الطلب هو 18 سنة، ويتطلب أن يتقدم ولي الأمر من الدرجة الأولى (الأب، أو الأم، أو الأخ، أو الأخت، أو الجد، أو الجدة) للأشخاص القاصرين بطلب ‏الحصول على التأشيرة نيابة عنهم.

يذكر أنه يمكن للشخص معرفة الدول المؤهلة للتأشيرة الإلكترونية من خلال التأكد من القائمة المذكورة في موقع «روح السعودية»، أما بالنسبة للدول غير المؤهلة لاستخراج التأشيرة الإلكترونية فبإمكانهم أيضاً التقدم بطلب استخراج التأشيرة السياحية من ‏خلال أقرب سفارة أو قنصلية للسعودية.