شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية: أمطار تضرب منطقة جازان مع نشاط للرياح السطحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نبّة المركز الوطنى للأرصاد اليوم من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط فى الرياح السطحية، وتدنٍ فى مدى الرؤية الأفقية على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والدرب ، والطوال ، وبيش ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.



وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

يذكرأن، توقع المركز الوطنى للأرصاد السعودية فى تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة أن تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، فيما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، فى حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف كذلك على الاجزاء الشمالية من منطقة تبوك.