شكرا لقرائتكم خبر عن التحام Crew-6 بمحطة الفضاء الدولية فى أول مهمة طويلة لرائد فضاء عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التحمت المركبة الفضائية التى تنقل طاقم Crew-6، الجمعة، بمحطة الفضاء الدولية، وذلك بعد نحو يوم من انطلاقها من مركز كنيدى للفضاء التابع لناسا بولاية فلوريدا، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وفي وقت سابق، قالت ناسا إنه تم رصد مشكلة برمجية بالمركبة الناقلة لـ Crew 6 ويتم العمل على إصلاحها قبل الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

وتشمل المهمة رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى الذى يقوم بأول مهمة طويلة الأمد لرائد فضاء عربى.



النيادى مع زملائه

وتشمل مهمة الرواد العلمية التى تستغرق ستة أشهر إجراء نحو 200 تجربة علمية وتكنولوجية من بينها تجارب على نمو الخلايا البشرية في الفضاء والتحكم في المواد القابلة للاحتراق في الجاذبية متناهية الصغر.

وقالت ناسا إن بعض هذه الأبحاث سيساعد في تمهيد الطريق لبعثات مستقبلية طويلة الأمد إلى القمر.

وانطلقت الرحلة بعد 72 ساعة من إلغاء محاولة الإطلاق الأولىقبل دقائق من موعدها في وقت مبكر يوم الاثنين بسبب مشكلة في تدفق سائل تشغيل محركات الدفع الرئيسية للصاروخ.

وقالت ناسا إن المشكلة انتهت باستبدال مرشح مسدود وتنظيف النظام، وسيرحب سبعة رواد فضاء على متن المحطة بفريق Crew 6.

ومن المتوقع أن ينهي هؤلاء السبعة مهمتهم ويغادروا محطة الفضاءالدولية هذا الشهر، وسيعود أربعة منهم على متن مركبة دراجون التابعة لسبيس إكس التي أوصلتهم إلى المدار في أكتوبر .

وسيعود الثلاثة الآخرون على متن مركبة فضاء روسية من طراز سويوز جاءت فارغة إلى المحطة الأسبوع الماضي لتحل محل واحدة شهدت تسربا لسائل التبريد أثناء التحامها بالمحطة في ديسمبر.