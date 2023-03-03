شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة المغربية يبحث مع المفوض الأوروبى تعزيز التعاون وفرص التبادل الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الخميس ، بالرباط، مباحثات ثنائية، مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلى، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.

وذكر بيان صحفي لرئاسة الحكومة المغربية، أن هذه الزيارة، وهي الثانية لفاريلي في أقل من عام إلى المغرب، تعكس اهتمام المفوضية الأوروبية بالمملكة كشريك استراتيجي.

وأشاد رئيس الحكومة والمسؤول الأوروبي بالتطورات التي طبعت العلاقات بين المغرب والمفوضية الأوروبية، خلال السنوات الثلاث الماضية، مسفرة عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات، التي تأتى في إطار توصيات النموذج التنموي الجديد للمغرب، وتستجيب للأولويات المحددة من طرف العاهل المغربى الملك محمد السادس، وتقوم الحكومة بتنفيذها، وخاصة في مجال الحماية الاجتماعية، والماء، والفلاحة.

وبحسب البيان، فقد استعرض الطرفان، خلال المحادثات، التي شاركت فيها سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، باتريشيا يومبارت، مختلف جوانب الشراكة بين المغرب والمفوضية الأوروبية، على ضوء الفرص المتاحة لتسريع وتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية.