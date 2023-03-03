شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تدين إطلاق الاحتلال سراح مستوطنين متهمين بالعدوان على "حوارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إقدام محكمة إسرائيلية على إطلاق سراح المستوطنين الإرهابيين الذين اعتقلتهم بشبهة الاعتداءات في بلدة حوارة جنوب نابلس، بزعم عدم وجود أدلة.

وذكرت الوزارة -في بيان صحفي- أن "قرار المحكمة الإسرائيلية، دليل آخر على أن منظومة القضاء والمحاكم في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وإثبات جديد على تورطها والحكومة الإسرائيلية في التغطية على هذه الجريمة البشعة ومرتكبيها، وتوفير الحماية القانونية لهم، الأمر الذي يشجّع عناصر الإرهاب اليهودي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين".

وتشهد الضفة الغربية تصعيد خطير جراء انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلى الأسبوع الماضى فى نابلس التى أسقطت 11 شهيدا وعشرات الجرحى.