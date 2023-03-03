شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق نمساوى مغربى على سرعة ترحيل مرفوضى اللجوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المستشار النمساوي كارل نيهمر الخميس بمحادثاته مع رئيس الوزراء المغربى عزيز أخنوش، لافتا إلى التوصل لاتفاق مشترك بأن المغاربة الذين لا يُسمح لهم بالبقاء في النمسا يمكن ترحيلهم بشكل أسرع في المستقبل.

وقال المستشار النمساوي - في تصريحات له اليوم - إنه يجب على المتهمين الذين أدينوا بشكل خاص في قضايا مغادرة بلادنا في أسرع وقت ممكن.

واعتبر المستشار كارل نيهمر أن هذه سياسة مهمة حتى يقل عدد الأشخاص الذين يشقون طريقهم إلى النمسا وأوروبا.

وكان المستشار النمساوي كارل نيهمر ووزير الداخلية جيرهارد كارنر قد اختتما زيارة للمغرب ركزت بالأساس على تعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.