شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اكتشاف يذهل العالم.. شاهد "ممرا سريا" داخل هرم خوفو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الخميس، الكشف ممر جمالوني بالوجه الشمالي للهرم الأكبر خوفو بطول 9 أمتار وعرض مترين.

وذكر المجلس الأعلى للآثار أن مشروع استكشاف الأهرامات "سكان بيراميدز" أظهر عن وجود ممر داخل هرم خوفو يهدف على الأرجح إلى تخفيف الأحمال.

ووصف الدكتور زاهي حواس خبير الآثار المصري، الإعلان عن اكتشاف ممر جديد بطول 9 أمتار داخل هرم خوفو بأنه أهم وأعظم كشف علمي في القرن الحادي والعشرين

وأضاف خلال كلمته ضمن المؤتمر الصحفي للإعلان عن مشروع استكشاف الأهرامات، "سكان بيراميدز": " نعلن أننا كشفنا عن ممر جديد لأول مرة داخل هرم الملك خوفو، وأي كشف داخل هرم خوفو حديث يهتز له العالم كله، ونحن أمام أهم كشف أثري داخل هرم خوفو".

وأردف: "لدينا في الدولة القديمة 9 أهرامات لملوك، لدينا فيهم هرمين بدوءا في البوح بأسرارهم هما هرم سنفرو وهرم الملك خوفو، والممرات تم عملها لغرض معين وإخفاء شيء معين، ربما تكون حجرة الدفن الحقيقة الخاصة بالملك خوفو".

وشدد وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى على أن منطقة الأهرامات أهم وأبرز آثار العالم وزيارتها كانت ومازالت حلم الملايين حول العالم، وتحرص الدولة المصرية على الاهتمام بآثار مصر وحضارتها.

يذكر أن مشروع استكشاف الأهرامات بدأ في عام 2015، بين وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة، ومعهد الحفاظ على التراث والابتكار بباريس HIP ويقوم على تقنية ميونات التصوير الإشعاعي وجزيئات أكا الكونية وهي أحدث التقنيات في مجال المسح.