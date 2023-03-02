شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية العمل على المعالجات الكفيلة بتخفيف أزمة شح المياه بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، ضرورة العمل على إدارة المياه بشكل مدروس، واتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية، والعمل على جملة من المعالجات الكفيلة بتخفيف أزمة شح المياه وتأثيراتها فى الواقع الزراعى والإنسانى، من بينها اللجوء إلى تقنية معالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الرى، وإزالة التجاوزات على مياه الأنهار.

وحسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم /الخميس/؛ فإن السودانى أشار، خلال ترأسه الجلسة الأولى للجنة الوطنية العليا للمياه، إلى أن شح المياه أزمة عالمية، لا تقتصر على العراق فقط.

وأوضح أن معالجة تلك الأزمة لا ينبغي أن تقتصر فقط على وزارة الموارد المائية، ولكن تتطلب قرارات تنفذ بشكل سريع، مشيرًا إلى أن هناك معالجات قانونية وتنفيذية، تعتمد على الحوار مع دول المنبع والمصالح المشتركة، والتعاون مع المنظمات الدولية بهذا المجال.