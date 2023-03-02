شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السودان الجديد يُقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدّم السفير حسن صالح حسن سوار الدهب، أوراق اعتماده إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لجمهورية السودان لدى دولة فلسطين مقيمًا بالأردن.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الخميس، إن السفير نقل تحيات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والرغبة في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص السودان على حقوق الشعب الفلسطيني.



كما أكد السفير عزمه على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات.



من جانبه، أعرب الرئيس محمود عباس عن تقديره لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، وأن للسودان تقديرًا كبيرًا في قلب كل فلسطيني، مؤكدًا حرص السلطة الفلسطينية على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي مع السودان.



وشدد على تقديم كل الدعم للسفير لتمكينه من أداء مهامه، كما طلب نقل تحياته إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي.