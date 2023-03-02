شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: مقتل 3 سوريين جراء اعتداء إرهابى فى ريف حماة الشرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى ثلاثة سوريين مصرعهم، اليوم /الخميس/، في اعتداء نفذه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة دويزين جنوب شرق سلمية بريف حماة الشرقى.

وقال مصدر في قيادة شرطة حماة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - إن ثلاثة جثامين وصلت إلى مستشفى سلمية الوطني لسوريين قضوا بنيران إرهابيي تنظيم "داعش"، أثناء بحثهم عن فطر الكمأة في منطقة دويزين قرب تل سلمة جنوب شرق سلمية.



وكان قد قتل في وقت سابق اليوم خمسة سوريين، وأصيب أكثر من أربعين آخرين بجروح جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي خلال ذهابهم للبحث عن فطر الكمأة في منطقة كباجب بريف دير الزور الجنوبي الغربي.