شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 3 طائرات صربية وإماراتية تحمل مساعدات لمتضررى الزلزال بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصل إلى مطاري دمشق الدولي واللاذقية اليوم الخميس، 3 طائرات من صربيا والإمارات تحمل مساعدات من الأدوات الطبية والأدوية والمواد الإغاثية للمتضررين من الزلزال.

وأكد القائم بالأعمال لدى سفارة صربيا في دمشق ماركو موياشيفيتش في تصريح، اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء السورية، تضامن الجمهورية الصربية مع الشعب السوري، مشيراً إلى أن تسليم المساعدات اليوم دليل على قوة هذا التضامن بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن شحنة المساعدات هي الأولى المرسلة من حكومة صربيا، حيث قرر رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش إرسال 240 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية على دفعات، مبينا أن المساعدات تتضمن معدات طبية وأدوية بما يعادل 1.3 مليون يورو، ومواد غذائية بقيمة 878 ألف يورو، وقد توصلت الحكومة الصربية إلى استنتاجات بشأن تشكيل فريق عمليات لتنسيق المساعدات وتسهيل العبور عبر المنطقة الجمركية لصربيا، ليتم إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا والإعفاء من تحصيل الضرائب والحصول على تصاريح الاستيراد والتصدير والعبور.

وأضاف إنه سيتم إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا على دفعات في الفترة المقبلة، بالتعاون مع الصليب الأحمر الصربي واليونيسيف والعديد من المنظمات الإنسانية والجمعيات والشركات والمواطنين.

بالإضافة لوصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار دمشق الدولي محملة بـ 25 طناً من المواد الغذائية والمياه المعدنية، وطائرة أخرى إلى مطار اللاذقية الدولي تحمل 24 طناً من المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال .

كما أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن الهيئة الخيرية الهاشمية قامت بتسيير قافلة إغاثة مكونة من سبع شاحنات محملة بمواد إغاثية، لإيصالها للمناطق المتضررة في سوريا، من خلال نظام النقل التبادلي في مركز الحدود الأردنية السورية (جابر-نصيب).

وذكرت الوزارة - في بيان لها اليوم - أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية بتقديم المساعدة للأشقاء في الجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية جراء الزلازل الأخيرة