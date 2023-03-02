شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكمة العراقي يطالب بتدخل دولى بعد تصويت الكنيست الإسرائيلى على قانون إعدام الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، اليوم الخميس، بتدخل المنظمات الدولية بشأن تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى.

وقال الحكيم ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ إن "تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى يمثل انتهاكا سافرا لكل الأعراف والمواثيق الدولية وأبرزها اتفاقية جنيف الخاصة بهذا الشأن الإنساني".

وشدد على أن إسرائيل تتحدى بتمريرها هذا القانون المرفوض، الضمير الإنساني وترتكب شرعنة ظالمة للنهج العنصري الانتقامي"، داعيا المنظمات الدولية المعنية بالشأن الإنساني إلى ضرورة التدخل العاجل لإيقاف هذا القرار والحد من تداعياته".

وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اللواء قدري أبو بكر قال - في وقت سابق - إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي في القراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى كان متوقعا، وهو ليس القانون الأول من نوعه، مؤكدا أن المناضلين الفلسطينيين لا يخشون الإعدام وأن "إسرائيل" ستدفع ثمن خطوة إقرار القانون.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق قبل أيام، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يحرم الأسرى من العلاج، وإجراء العمليات الجراحية.