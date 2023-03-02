شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلان موعد وصول الطاقم إلى محطة الفضاء الدولية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصل رحلة مهمة "طموح زايد 2"، والتي تضم رائد الفضاء سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، الجمعة، 3 مارس/ أذار الساعة 10.17 صباحا، على متن صاروخ (فالكون 9).

وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، نجاح إطلاق مهمة "طموح زايد 2" التي يخوضها رائد الفضاء سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، وهي أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.



ويتواجد طاقم المهمة الآن داخل كبسولة "كرو دراجون" التابعة لشركة سبيس إكس، حيث سيقضي نحو 24 ساعة في مدارٍ حول الأرض، قبل الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بمناسبة هذا الإنجاز، أن المشاركة في هذه المهمة تشكّل جانبًا مهمًا من رؤية دولة الإمارات لتعزيز إسهامها في علوم المستقبل.

وقال: "إن مشاركة أبناء الإمارات في هذه المهمة الفضائية تعد خطوة نوعية مؤثرة في سبيل تحقيق رؤيتنا للأجيال القادمة وتعزيز حضورها شريكًا أساسيًا في صناعة المستقبل".