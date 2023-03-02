شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب عام فى "أريحا والأغوار" حدادا على استشهاد شاب برصاص الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومنذ ساعات الصباح، أغلقت المحال التجارية أبوابها في مدينة أريحا وقراها ومخيماتها، فيما عطّلت المدارس والمؤسسات العمل، تلبية لحركة "فتح".

واستُشهد الشاب حمدان، مساء الأربعاء، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وما زالت قوات الاحتلال تحتجز جثمانه.

يذكر أن عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري، وصل إلى 67 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و13 طفلا، وأربعة مسنين.