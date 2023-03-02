شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 6 مصريين من عائلة واحدة غرقا أثناء استحمامهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقي 6 أشخاص من عائلة واحدة، مصرعهم غرقا، الأربعاء، داخل حوض مياه بإحدى المزارع، أثناء الاستحمام بعد الانتهاء من العمل بالطريق الصحراوي الشرقى.

وتلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا يفيد بوجود جثامين بحوض مياه داخل إحدى المزارع في نطاق محافظة سوهاج، فيما كشفت التحريات الأولية أنهم عمال زراعة يعملون في المزرعة.

ولقوا حتفهم غرقا أثناء الاستحمام بحوض المياه الذي يتجاوز عمقه 7 أمتار، في أعقاب انتهاء عملهم في المزرعة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال جثامين العمال الستة الذين تتراوح أعمارهم بين الـ14 عاما والـ22 عاما، ويقيمون في محافظة أسيوط.