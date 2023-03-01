شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يمنح السفير الكويتى عزيز رحيم الديحانى نجمة القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الأربعاء، سفير دولة الكويت غير المُقيم لدى فلسطين عزيز رحيم الديحاني "نجمة القدس" من وسام القدس.

جاء ذلك خلال استقبال أبو مازن، في مقر السفارة الفلسطينية بالعاصمة الأردنية عمان، السفير الديحاني، الذي جاء مودعا لمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا غير مقيم لدى دولة فلسطين.



ومنح الرئيس عباس، السفير الكويتي نجمة القدس من وسام القدس، تقديرا لدوره المتميز وإسهاماته في تعزيز العلاقات بين فلسطين والكويت، وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة على طريق الحرية والاستقلال.



وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، مستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، وسفير دولة فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.



وبعث الرئيس لهذه المناسبة تحياته وتقديره لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وللشعب الكويتي الشقيق، على كل ما تقدمه الكويت من دعم واسناد للقضية الفلسطينية.



بدوره، شكر السفير الكويتي، الرئيس الفلسطيني على هذا التكريم الذي يعبر عن عمق علاقات الأخوة بين الكويت وفلسطين، مجددا التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه في الحرية وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 بعاصمتها القدس.