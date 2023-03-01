شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن مقتل 3 قياديين لـ"داعش" في الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، مقتل 3 قياديين في تنظيم "داعش" من بين 17 إرهابيا قتلوا في عملية عسكرية في الأنبار غربي البلاد.

جاء ذلك في تصريحات للناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، بحسب شبكة "رووداو" العراقية.

وقال رسول خلال مشاركته في منتدى أربيل السنوي الثاني: "لدينا عمليات نوعية واستباقية بشكل يومي تقريباً، آخرها العملية التي نفذت في منطقة عكاشات شرق قضاء الرطبة في الأنبار، من قبل جهاز مكافحة الإرهاب، حيت أدت إلى قتل 17 إرهابيا، نعتقد أن بينهم 3 قيادات للتنظيم الإرهابي".

وأضاف أن "داعش (تنظيم إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول) في انحسار، وقدراته تراجعت بشكل كبير بعد الضربات التي تلقاها، والخطط التي وضعت بمتابعة من قبل القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة".