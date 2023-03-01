شكرا لقرائتكم خبر عن الأحمد: القيادة الفلسطينية تبذل كل الجهود لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، اليوم الأربعاء، أن القيادة الفلسطينية تبذل كل الجهود الممكنة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.



وقال الأحمد في تصريحات صحفية إن القيادة تبذل جهودا متواصلة من أجل عدم وضع العراقيل أمام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل حول ماهية الاحتلال، داعيا الإدارة الأمريكية إلى لجم جيش الاحتلال ومستوطنيه.



ورحب الأحمد بزيارة الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو أمس لبلدة حوارة، وقال: "نرحب بإدانة عمرو للأعمال الوحشية ضد المواطنين وممتلكاتهم، وننتظر ما هو أعمق من البيانات، ونريد توفير حماية لشعبنا ضد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين".



وأضاف: "لا يمكن أن نعزل أنفسنا عن محيطنا العربي، وبشكل خاص مصر والأردن، وهناك تنسيق دائم بأدق التفاصيل مع الأردن، كونها الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية".



وفيما يتعلق باجتماع العقبة الذي عُقد مؤخراً، قال: "لا نعارض انتقادات البعض للاجتماع، ولكن في المقابل يجب أن يكون طرح بدائل وحلول إيجابية من طرفهم، فلا بد أن تكون المعارضة من داخل البيت الفلسطيني".



ودعا الفصائل إلى الوحدة لمواجهة مخاطر الاحتلال، وأن يكون الحوار هو سيد الموقف.