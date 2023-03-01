أمين عام الأمم المتحدة يزور العراق لأول مرة منذ 6 سنوات

القاهرة - سامية سيد - يجري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش زيارة إلى العراق، اليوم الأربعاء، هي الأولى منذ ستّ سنوات، يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث في البلاد، ويؤكد التضامن مع العراقيين والدعم لمؤسسات ديمقراطية متينة.

وأعلن جوتيريش خلال مؤتمر صحفي من مطار بغداد ليل الثلاثاء أنّ "هذه زيارة تضامن. تضامنا مع الشعب والمؤسّسات الديمقراطية في العراق، وتضامنا معناه أنّ الأمم المتّحدة ملتزمة تماما بدعم توطيد مؤسّسات البلاد".

ومن المقرر أن يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، والرئاسات الثلاث في البلاد: رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وأعرب الأمين العام في تصريحاته كذلك عن ثقته بأنّ العراقيين سيتمكّنون من تجاوز الصعوبات والتحدّيات التي يواجهونها بفضل حوار مفتوح وشامل، معبرا عن إعجابه بالشعب العراقي.

وأكّد الأمين العام دعمه للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لإعادة مواطنيها الذين غادروا البلاد، أعرب عن أمله في أن يكون للعراق مستقبل سلام وازدهار مع مؤسسات ديمقراطية متينة