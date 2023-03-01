شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الروسى يعلن تصديه لهجوم بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن ليساك قوله "دمرت قيادة طيران الشرق طائرتين روسيتين بدون طيار، الانفجارات التي سمعها السكان المحليون كانت نتيجة لوحدات الدفاع المضادة للطائرات".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.